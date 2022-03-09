Son Dakika: Kulüpler Birliği olağanüstü toplanıyor! TFF'nin kararları masaya yatırılacak
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Kulüpler Birliği olağanüstü toplanma kararı aldı. Yarın, MHK'nin 13 hakemi tasfiye etmesi kararı ve yayın ihalesinin sonuçlandırılamaması üzerine görüşülecek.
Kulüpler Birliği olağanüstü toplanma kararı aldı. 10 Mart Perşembe günü saat 12.00'deki toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun kararı ve yayın ihalesi görüşülecek.
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