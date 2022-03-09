Son Dakika: Kulüpler Birliği olağanüstü toplanıyor! TFF'nin kararları masaya yatırılacak - Haberler

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Son Dakika: Kulüpler Birliği olağanüstü toplanıyor! TFF'nin kararları masaya yatırılacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Kulüpler Birliği olağanüstü toplanma kararı aldı. Yarın, MHK'nin 13 hakemi tasfiye etmesi kararı ve yayın ihalesinin sonuçlandırılamaması üzerine görüşülecek.

Kulüpler Birliği olağanüstü toplanma kararı aldı. 10 Mart Perşembe günü saat 12.00'deki toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun kararı ve yayın ihalesi görüşülecek.

Ayrıntılar geliyor...

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mhk, TFF, Spor, Haberler

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