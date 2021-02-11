Son Dakika: Konyaspor'u penaltılarla yenen Beşiktaş, kupada tur atladı
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 120 dakikası 1-1 sona eren maçta İttifak Holding Konyaspor'a seri penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş tur mücadelesi verdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf siyah beyazlılar oldu.
Karşılaşmanın normal süresi 13. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 18. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. 30 dakikalık uzatma bölümünde iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Beşiktaş adını bir üst tura yazdırdı.
Siyah beyazlılar, Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile finale çıkma mücadelesi verecek.