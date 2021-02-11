Son Dakika: Konyaspor'u penaltılarla yenen Beşiktaş, kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş tur mücadelesi verdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf siyah beyazlılar oldu.

Karşılaşmanın normal süresi 13. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 18. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. 30 dakikalık uzatma bölümünde iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Beşiktaş adını bir üst tura yazdırdı.

Siyah beyazlılar, Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile finale çıkma mücadelesi verecek.