Son Dakika! Binasını dönüşüm kapsamında yenileyenlere verilen kredi 125 binden 200 bine yükseltildi

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Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kredi desteğinde artış olduğunu söyleyerek, "Binasını dönüşüm kapsamında yenileyenlere verilen krediyi 125 binden 200 bine, toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye, bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkardık." dedi.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlarımıza mali kolaylık getirecek bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik." diyen Bakan Kurum, güzel haberi Twitter'dan verdi.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde:

"Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için kredi miktarlarını arttırdık. Binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL'den 200 bin TL'ye, toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükselttik. Bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkardık.

Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."