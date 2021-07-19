Kavşakta drift kamerada
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Kavşakta drift kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobiliyle kavşakta drift yaparken kaza tehlikesi geçiren sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobiliyle kavşakta drift yaparken kaza tehlikesi geçiren sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle ilçeye bağlı Konutkent Mahallesi'ndeki kavşakta drift yapmaya başladı. Kavşakta dönerek, dakikalarca drift yapan sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavşakta dönerken bir kaç kez kaza tehlikesi atlatan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü, daha sonra yola devam etti.

Kavşakta drift kamerada
Kavşakta drift kamerada
Kavşakta drift kamerada
Kavşakta drift kamerada
Kavşakta drift kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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