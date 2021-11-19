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Son Dakika! Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında indirime gitti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirim kararının ardından kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Bu gelişme sonrası gözler bankalara çevrildi. Kredi faizlerinin düşürülmesi beklenirken ilk hamle kamu bankalarından geldi.

KAMU BANKALARI FAİZİ İNDİRDİ

Merkez'in kararının ardından kamu bankaları kredi faizlerinde indirime gitti. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

KONUT KREDİLERİ YÜZDE 1,20'YE KADAR DÜŞTÜ

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Hamdi Baba :Şimdi ben 1 milyon TL kredi alsam. Bunu dövize çevirsem. 1 yıl sonra ne kadar karim okur acaba. Dolar ve Euro’nun P hesaplarsak kafadan 500 bin TL cepte kalır. Neden olmasın
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