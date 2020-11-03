Son Dakika: İzmir'deki depremzedelere banka borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılmasında kolaylık sağlanacak

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği, İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşların banka borçlarının ertelenmesi ve yapılandırması konusunda kolaylık sağlanacağını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacağını duyurdu. Açıklamada, müşterilerin depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilecekleri belirtildi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımızaAllah'tan rahmet, Milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlaraacil şifalar diliyoruz. Depremin etkilerinin sınırlı bir alandakalması tesellimiz olmuştur. Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zararnedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesigelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasındagerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır.

BELGEYLE KANITLAYAN BANKAYLA TEMASA GEÇECEK

Müşterilerden depremdenetkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleribeklenmektedir. Mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet veçek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir haldüzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetingösterilmesi için Risk Merkezi Üyeleri bilgilendirilecektir."