Son Dakika: İstanbul Valisi'nden kademeli mesai saatlerine ilişkin açıklama: Çalışmamız sürüyor Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte uygulanması planlanan kademeli mesai saatlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Yerlikaya, "Kademelendirilmiş mesailerle ilgili çalışmamız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile çarşamba günü toplantı yapacağız" dedi.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçiş için hazırlık yapılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız. Büyükşehir Belediyesi ile çarşamba günü toplantı yapacağız" dedi.

İstanbul'da mesai saatleri düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtlayan Yerlikaya, "Çalışıyoruz. Büyük bir heyecanla azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin bütün her yerde en etkin alınması ve alınan bu tedbirleri en güzel şekilde uygulanması noktasında valilik, kaymakamlarımız, meslek odalarımız, kolluk kuvvetlerimiz birlikte çalışıyoruz. İstanbul'da toplu ulaşım oranı çok büyük. Pandeminin hemen öncesinde Ocak - Şubat aylarında günlük toplam yolcu sayısı 10 milyon 700 bin. Bu rakamlar pandeminin ilk dönemlerinde 200 bine kadar düştü. Ama tekrar 5 milyon üzerine çıktı. Yakın tarihte biliyorsunuz genelge geldi. Minibüsler, otobüsler ayakla yolcu alamıyoruz. Bütün meslek odalarımızla istişare halindeyiz, belediyemiz ile görüşüyoruz. Burada istişare ile birlikte kararlar alacağız. İstanbul dünyada 14'üncü büyük metropol. Bizim metropol duruşumuza yakışır mesai saatlerinde sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sade kamu değil özel sektör hep beraber aynı yol, aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bizi sıkıntıya sebep olmayacak şekilde nasıl kullanacağız bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda bunu paylaşacağız" şeklinde konuştu.

VALİLİK, İBB İLE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TOPLANTI YAPMIŞTI

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, "Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" açıklaması yapmıştı.