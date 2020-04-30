Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
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Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu kentte uygulanacak sokağa çıkma yasağında 12.500 taksi seferiyle sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak taşınacağını duyurdu.

Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
30.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:46

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yasak sırasında Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı ön sırada mücadele eden sağlık çalışanları ise görevlerinin başında olacak. İstanbul'da işe gitmek zorunda olan sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için yeni bir uygulama başlatılıyor.

12 BİN 500 TAKSİ SEFERİ ÜCRETSİZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sağlık çalışanları için taksilerin ücretsiz olacağı uygulamayı Twitter'dan duyurup şunları yazdı: "Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, BiTaksi ve MasterCard ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak."

Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

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