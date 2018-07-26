Son Dakika! İstanbul'da Ekmeğe Yüzde 15 Zam Geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatının yüzde İstanbul'da 15 zamlanacağını duyurdu. Balcı'nın verdiği bilgilere göre ekmeğin kilosu en fazla 5,75 olacak.

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE FİYAT 5,75 LİRANIN ÜZERİNDE OLMAYACAK"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Türkiye'de ekmeğin azami 5 lira olan fiyatı 5 lira 75 kuruşun üzerinde satılmayacaktır. Bu da yüzde 15 gibi bir artış söz konusu olacaktır. Türkiye'nin hiçbir yerinde 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacaktır. Bunun yürürlüğe girmesi de 1 ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının da uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz. Bu fiyat artışını belirlerken yıllık enflasyon oranını gözardı etmedik. Bütün illerde yüzde 15 zam olacak gibi" dedi.