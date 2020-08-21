Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı Son dakika: Almanya'nın Köln şehrinde oynanan 2020 UEFA Avrupa Ligi finalinde Inter'i 3-2 yenen Sevilla, kupayı tarihinde 6. kez müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2019/20 finali Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynandı. Erken yediği golle geriye düştüğü karşılaşmayı çevirmeyi başaran Sevilla, Inter karşısında sahadan 3-2'lik skorla galibiyetle ayrıldı ve kupayı 6. kez müzesine götürdü.

Endülüs ekibinin gollerini 12 ile 33. dakikada Luuk de Jong ve 74. dakikada Diego Carlos kaydetti. Inter'de 5. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku, 35. dakikada ise Diego Godin'den gelen goller şampiyonluk için yetersiz kaldı.

6 FİNAL 6 ŞAMPİYONLUK

Sevilla, 6. kez çıktığı UEFA Avrupa Ligi finalinde 6. kez mutlu sona ulaştı. La Liga temsilcisi, daha önce 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016'da Kupa 2'yi müzesine götürmüştü. Inter ise tarihinde çıktığı 5. Avrupa Ligi finalinde 2. kez kaybeden taraf oldu.