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Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Son dakika: İngiltere aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Türkiye'de koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesi ve hastalığa dair açıklanan verilerin güvenilir bulunması nedeniyle bu yönde karar alındığı belirtildi.

02.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:49

İngiliz basınının önde gelen gazetelerinden The Telegraph'ın haberine göre İngiltere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkeye Pazartesi'den itibaren uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

KISITLAMA OLMADAN SEYAHAT EDİLECEK

İngiltere Dışişleri Bakanlığı aldığı karar ile İngiliz vatandaşları neredeyse tüm AB ülkeleri ile aralarında Türkiye, Tayland Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı 75 ülkeye kısıtlama olmadan seyahat edebilecek.

AÇIKLANAN VERİLER GÜVENİLİR BULUNDU

Haberde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın uçuş yasağını kaldırmasının nedeni olarak, söz konusu 75 ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle görülen vakaların düşüşe geçmesi ve hükümetler tarafından açıklanan verilerin güvenilir bulunması gösterildi.

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Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

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