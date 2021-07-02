Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamak için izin talep ettiğini ancak hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini söylemişti. İmamoğlu, "İhtiyaç sahibi 132 bin ailenin evine 1 kilogram kavurma girmesini istemeyen biri var" diyerek Bakan Soylu'yu hedef almıştı. Konu hakkında bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, yapılan değerlendirme neticesinde vakfa izin çıktığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, İBB'ye ait İstanbul Vakfı'na kurban bağışı toplamak için izin verilmediğini söylemişti. Açıklamasında Bakan Soylu'yu hedef alan "İhtiyaç sahibi 132 bin ailenin evine bir kilo kıyma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzünün gülmesini istemeyen bir kişi var, o da İçişleri Bakanı" dedi.

"PAYLAŞMAYI DEĞERLİ BULDUM"

İmamoğlu açıklamasına "Kıymetli vatandaşlarımız, bugün size üzülerek vicdanımı sızlatan bir konudan bahsedeceğim. Son derece hassas ve ulvi bu konuda bile kişisel ihtirasların devlet aklının nasıl önüne geçtiğini inanın anlayamıyorum. Birkaç gündür çok düşündüm ama sizlerle paylaşmayı değerli buldum." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Kimseyle kavga etme, dirsek savaşı yapmak bir derdimiz yok. Hala umutlu olmak istiyorum. Bu bir kişinin kararının gözden geçirilmesini ve devletimizin doğruyu bulmasını arzu ediyorum. Gelin, İçişleri Bakanı'nın 132 bin 50 ailemizi üzecek kararını ortadan kaldırtın. Devletimizin tüm birimlerine, kurumlarına, vicdan sahibi yöneticilerine sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, gelin inancımızın ve insanlığın yanında durun. Her şeyi siyasete bir şekilde karıştırmaktan vazgeçin." açıklamasında bulundu.

BAKANLIK'TAN İZİN ÇIKTI

İmamoğlu'nun isyanı sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama geldi. Açıklamada "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir." denildi.