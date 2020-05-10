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Son dakika: İBB'den doğal gaz faturası tartışmaları hakkında açıklama: İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenliyor

Son dakika: İBB'den doğal gaz faturası tartışmaları hakkında açıklama: İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenliyor
10.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:51

Son dakika: İBB'nin yaptığı açıklamaya göre; İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek 30 güne karşılık gelecek yeni faturaları düzenleyecek. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek. Hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle İGDAŞ'ın 30 günü aşan fatura düzenlenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir açıklama geldi . İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin kamuoyuna bir açıklamada, "Son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmeler doğrultusunda bir açıklama ihtiyacı duyulmuştur. Doğal gaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğal gaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir." ifadesi kullanıldı.

"30 GÜNE KARŞILIK GELECEK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENECEK"

Açıklamada, "Ancak, Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır. Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir. Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır. EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır." denildi.

"TÜKETİLMİŞ BAKİYE BİR SONRAKİ FATURAYA YANSIYACAK"

Açıklama, "Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır" şeklinde sonlandırıldı.

Son dakika: İBB'den doğal gaz faturası tartışmaları hakkında açıklama: İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenliyor

Ekonomi Manşet

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