Son Dakika: Hiç iyi olmadı! 2 kritik maç oynayacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı

Barış Alper Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder'in yerine Cebelitarık ve Karadağ maçları için kadroya dahil edildi.

"FORMA GİYEMEYECEK"

TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BARIŞ GELDİ

Barış Alper Yılmaz, A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

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