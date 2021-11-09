Son Dakika: Hiç iyi olmadı! 2 kritik maç oynayacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
Son dakika: Dünya Kupası yolundaki A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Cengiz'in yerine kadroya Barış Alper Yılmaz dahil edildi.
Barış Alper Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder'in yerine Cebelitarık ve Karadağ maçları için kadroya dahil edildi.
"FORMA GİYEMEYECEK"
TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
BARIŞ GELDİ
Barış Alper Yılmaz, A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
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