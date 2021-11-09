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Son Dakika: Hiç iyi olmadı! 2 kritik maç oynayacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı

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Son dakika: Dünya Kupası yolundaki A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Cengiz'in yerine kadroya Barış Alper Yılmaz dahil edildi.

Barış Alper Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder'in yerine Cebelitarık ve Karadağ maçları için kadroya dahil edildi.

Son Dakika: Hiç iyi olmadı! 2 kritik maça çıkacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı

"FORMA GİYEMEYECEK"

TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Hiç iyi olmadı! 2 kritik maça çıkacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı

BARIŞ GELDİ

Barış Alper Yılmaz, A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

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