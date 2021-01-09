Son Dakika | Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme !..
Son dakika haberine göre Transferde adı Türk kulüpleriyle ile anılan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru ve ailesi bu sabah İstanbul'a geldi.
Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'ın adı transferde Türk kulüpleriyle anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili bu flaş gelişmenin yaşanması heyecan yarattı. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya'nın başkenti Lagos'tan İstanbul'a gelen Henry Onyekuru daha sonra aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçtu. İstanbul'da kalan yıldız futbolcun ailesinin 3 üyesi ve beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver ALAS