Son Dakika | Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme !..
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Son Dakika | Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme !..

09.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:58
Son Dakika | Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme !..

Son dakika haberine göre Transferde adı Türk kulüpleriyle ile anılan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru ve ailesi bu sabah İstanbul'a geldi.

Transferde adı Türk kulüpleriyle ile anılan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru ve ailesi bu sabah İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı olarak  Fransa'nın Nice şehrine uçarken, ailesi İstanbul'da kaldı. Beraberlerinde 10 bavul ile ailesini İstanbul'da bırakan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulübü ile işlemleri halledip İstanbul'a geleceği belirtildi.

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'ın adı transferde Türk kulüpleriyle anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili bu flaş gelişmenin yaşanması heyecan yarattı. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu sabah  saatlerinde Nijerya'nın başkenti Lagos'tan İstanbul'a gelen Henry Onyekuru daha sonra aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçtu. İstanbul'da kalan yıldız futbolcun ailesinin 3 üyesi ve beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti.

- İstanbul
Son Dakika | Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme !..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver ALAS

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