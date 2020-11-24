Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından 3 bankaya tahvil ihracı yetkisi
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından 3 bankaya tahvil ihracı yetkisi

24.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:16
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından 3 bankaya tahvil ihracı yetkisi

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Bakanlık, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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