Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili ilk ipucu: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." dedi.
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