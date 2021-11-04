Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili ilk ipucu: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili ilk ipucu: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili ilk ipucu: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." dedi.

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Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son dakika haber! Elvan: 'Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda...

Son dakika haber! Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda...

 Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki artışla ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz

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