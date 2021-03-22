Son Dakika: Bakan Elvan'dan piyasaların açılışı öncesi dikkat çeken mesaj: Makro politika kararlılıkla sürdürülecek

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan piyasaların açılışına dakikalar kala dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verdi.

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan gelişmenin ardından dövizde ciddi bir artış yaşandı. Türkiye'de piyasaların henüz açılmamasına rağmen dolar 8 liranın üzerine çıktı.

"MAKRO POLİTİKA KARARLILIKLA SÜRECEK"

Piyasaların açılmasına dakikalar kala Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek" dedi.

"PİYASALARIN İŞLEYİŞİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Elvan, "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TAVİZ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Tavizin söz konusu olmadığını vurgulayan Elvan, "Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek" dedi.

"OLASI ŞOKLARA KARŞI DİRENCİMİZİ ARTIRACAKTIR"

Ekonomide reform paketine de dikkat çeken Elvan, "Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır" şeklinde ifadeye yer verdi.