Son dakika: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı
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Son dakika: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı

23.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:52
Son dakika: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Atıcılık ve Avcılık federasyonunu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular elde ettikleri dereceler ile şampiyonaya damgasını vurdu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık federasyonunu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular elde ettikleri dereceler ile şampiyonaya damgasını vurdu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık federasyonunun 2021 faaliyet takviminde yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 19-24 Mart 2021 tarihleri arasında Mersin'de yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atıcılık takımı 3 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 11 madalya ve 3 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Şampiyonadan madalyalar ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Dereceler;

Havalı Tabanca Disiplininde Yıldız Kızlar Takım Türkiye 1.

Yıldız Erkekler Takım Türkiye 2.

Minik Erkekler Takım Türkiye 2.

Ferdi Sıralamada Yıldız Kızlarda Hasret Nur KORKUT Türkiye 3.,

Fatma Tuana KURTOĞLU Türkiye 4.

Minik Erkeklerde Yiğit Alp ZEKİ Türkiye 3. - KAYSERİ

Son dakika: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı
Son dakika: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı
Son dakika: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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