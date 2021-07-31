Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6)
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Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0272741,91
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0280991,50
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0253181,31
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,2568111,08
Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0247871,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0480794,03
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8765752,91
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1951702,59
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0357372,38
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0173242,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0325834,74
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,7327804,63
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,8297684,58
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,5077753,83
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,9995043,77
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9443584,14
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,2343022,93
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0784752,85
Tacirler Portföy Değ. Fon4,5661352,34
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,3064562,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9472523,24
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4068173,08
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1797943,06
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6082831,58
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5103581,51
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,2657690,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3078600,26
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6977500,23
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0341660,22
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0896320,21
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1631630,20

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,790288-1,36
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095241-0,42
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,075357-0,30
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045518-0,28
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,816787-0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,046273-0,40
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,103313-0,76
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,061693-0,27
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,959869-0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,992054-0,84
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,063911-0,24
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,125687-0,23
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,120700-0,16
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,996040-0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,008365-0,25
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,994769-0,21
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,892176-0,21
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,065584-0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,666559-0,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,040639-0,34
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,046810-0,25
Deniz Port. Altın Fonu0,059301-0,24
İş Portföy Altın Fonu0,053290-0,24
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,069266-0,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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