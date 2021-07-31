Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027274 1,91 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,028099 1,50 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025318 1,31 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,256811 1,08 Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024787 1,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048079 4,03 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,876575 2,91 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,195170 2,59 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035737 2,38 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017324 2,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032583 4,74 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,732780 4,63 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,829768 4,58 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,507775 3,83 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,999504 3,77 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,944358 4,14 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,234302 2,93 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,078475 2,85 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,566135 2,34 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,306456 2,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,947252 3,24 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,406817 3,08 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,179794 3,06 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,608283 1,58 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,510358 1,51 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,265769 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,307860 0,26 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,697750 0,23 İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,034166 0,22 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,089632 0,21 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,163163 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 806,790288 -1,36 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,095241 -0,42 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,075357 -0,30 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045518 -0,28 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,816787 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046273 -0,40 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103313 -0,76 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,061693 -0,27 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,959869 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,992054 -0,84 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,063911 -0,24 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,125687 -0,23 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,120700 -0,16 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,996040 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,008365 -0,25 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,994769 -0,21 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,892176 -0,21 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065584 -0,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,666559 -0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,040639 -0,34 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,046810 -0,25 Deniz Port. Altın Fonu 0,059301 -0,24 İş Portföy Altın Fonu 0,053290 -0,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069266 -0,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu