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Son dakika haberi: Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararı onandı

Son dakika haberi: Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararı onandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Bugün İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Bugün İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında ceza yargılaması süreci bugün sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararı onandı

Son dakika haberi: Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararı onandı

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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