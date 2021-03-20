Son dakika haberleri | VHP Grup'tan yeni yatırım

Zonguldak bölgesinin başarılı iş adamlarından VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, franchise hizmeti ile yeni mağazasını açtı.

Kdz. Ereğli, Zonguldak, Alaplı, Çaycuma ve Akçakoca'da hizmet veren VHP Grup, verdiği franchise hizmeti ile Özdemir AVM'de hizmet vermeye başladı.

Şifalı bitkiler, bitkisel yağlar, bitkisel çaylar, bitkisel kozmetik ürünler, gıda takviyeleri, ekstractlar, kuruyemiş ve baharat alanında faaliyet gösteren VHP Grup, bölgede 11 şubesi ile hizmet veriyor.

Enis Turgut ve Özkan Güler'in işletmeciliğini yürüttüğü, Kdz. Ereğli Özdemir AVM'de bulunan bitkisel ürünler firmasının açılışı yapıldı. VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut açılışta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün mutlu ve sevinçli günümüz. VHP Grup bünyesinde yetiştirdiğimiz bu kardeşlerimizin bugün de bayilik vererek diktiğimiz fidanların meyve verdiğini görüyoruz. İnsanoğlu doğar, yaşar ve ölür. Asil olan geriye bıraktıklarımızdır. Yaptığımız başarılı işlerin, bizden sonra da gelişerek devam etmesi adı geçen amel defterinin açık kalmasını pekiştirir. Aksi takdirde bir başkasına faydası olmayan bir insan bir hiçtir. VHP Grup olarak geleceğe adım atarak şuan açılışını yaptığımız kardeşlerimiz gibi çalışkan, kişiyle değil işiyle uğraşan, istihdam sağlayan, devletine milletine faydalı olan bireyler yetiştiren bilinci ve huzuru içindeyiz. Açılan bu işyerimizin milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Hizmete açılan mağazaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı