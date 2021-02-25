Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde
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Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde

25.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:38
Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde

Bir son dakika haberine göre DÜZCE Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde laboratuvar ortamında kültürü yapılan ve seralarda yetiştirilmeye uygun hale getirilen 4 çeşit mantar fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

DÜZCE Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde laboratuvar ortamında kültürü yapılan ve seralarda yetiştirilmeye uygun hale getirilen 4 çeşit mantar fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kilosu 20 lira ile 4 bin lira arasında değişen mantarların yetiştirilmesi konusunda tamamlanan çalışmalar sonrasında mantar yetiştirmek isteyenlere de kurslar verilerek ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde kültür, istiridye, şitaki ve reishi mantarları konusunda kültürleştirme çalışması yapılarak sera ortamında yetişmeleri sağlandı. Bu sayede mantarlar hem yemeklerde hem de tıbbi alanlarda kullanılabiliyor. Mantarların kilosu 20 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Açılan mantar yetiştiriciliği kursları sayesinde mantar yetiştirmek isteyenlere eğitim veriliyor.  

'FİYATI 3- 4 BİN LİRAYI GEÇİYOR' Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını, mantarları laboratuvar ortamında ürettiklerini belirterek, "Biz laboratuvarlarımızda her türlü mantarın Ar- Ge çalışmasını yapıyoruz. Aynı zamanda bunların kompost hazırlanması, tohumlama çalışmalarını da yapıyoruz. Tıbbi mantarlar içinde en popüler olanı 'reishi mantarı'. Uzak Doğu'da bilinen, ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşan bir mantardır. Yemeklik olarak uygun değil, sert ve odunsu bir yapısı var. Ayrıca, suyu da yapılıp tıbbi amaçlarla kullanılıyor. Çayı yapılıp içilebiliyor, kahvelere konulabiliyor. Pazarı bulunursa toptan satış fiyatları 500 lira ile bin lira arasında değişiyor. Perakende satış fiyatları 3- 4 bin liraları geçiyor. Son ürün haline getirildiğinde fiyatların daha da artması mümkün" dedi.'EĞİTİM ALINMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Mantarların yetiştirilmesi için özel bazı şartlar gerektiğini ifade eden Kaya, "Bu konuda eğitim alınmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Mantarlar normal bitki gibi yetişmiyor. Farklı organizmalar ve farklı koşullar istiyorlar. İklimlendirmelerinin iyi yapılması, antiseptik olarak iyi ayarlanması gerekir. Farklı mantar türlerinin farklı iklim ve çevre istekleri vardır. Bunun için biz, bu tıbbi mantarlar ve ticari yemeklik mantarlarla ilgili Ar- Ge çalışmalarını yapıp, tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın eğitimlerini de yapıyoruz. Bu maksatla uygulamalı yapılabilsin diye küçük gruplara önce online, sonra uygulamalı mantar yetiştirme eğitimleri veriyoruz. Böylelikle laboratuvar ortamında elde ettiğimiz bilgileri, vatandaşlarımıza aktararak, onlara ek gelir imkanını sunuyoruz" diye konuştu. 


Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde
Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde
Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde
Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde
Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde
Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde
Son dakika haberleri! Üniversitede üretilen mantarlar altın değerinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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