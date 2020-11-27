Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

27.11.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:17

UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, buna karşın FIFA sıralamasında yükseldi. Milliler, bir basamak yukarı tırmanarak 32. sıraya yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1487 puanla bir basamak tırmandı.

ZİRVEDE YİNE BELÇİKA VAR

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti.

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Meksika ve İtalya, uzun bir aranın ardından ilk 10'a girdi. Meksika 9, İtalya ise 10. sıraya çıktı.

EN BÜYÜK ÇIKIŞ EKVATOR GİNESİ'NİN

En büyük çıkışı, 10 basamak yükselerek 134'üncülüğe yerleşen Ekvator Ginesi kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları (1)
TELESKOP: Aman ne mutlu bize siralamada tirmanmisiz.
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