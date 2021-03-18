TESK'ten bankalara çağrı: Bu yıl POS cihazı komisyonlarından feragat edin

Yuvadan bir türlü çıkmayan güvercinin eksiğini görünce şoke oldu! Milyonda bir yaşanıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların koronavirüs salgınını da dikkate alarak bu yıl POS cihazı komisyonlarından feragat etmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, POS komisyon oranları, cihazın bakım ücretleri gibi kalemlerin esnafa önemli maliyet oluşturduğunu bildirdi. Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 1,6 milyon POS cihazının bulunduğu bilgisini veren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını tedbirleri gereği temastan kaçınmanın ve nakit kazancın azalmasının etkisiyle kartla temassız ödeme yapanların sayısının katlanarak arttığına dikkati çekti.

"GERİYE DÖNÜK ÜCRET TALEP EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Palandöken, bu durumun, cihazın olmadığı iş yerinin ayakta kalmasını imkansız hale getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu cihazların bakım ücreti, kullanım ücreti, iletişim ücreti, komisyon oranları gibi birçok ödemesi de mevcut. Esnafımız zaten pandemide yeteri kadar zor bir süreçten geçmişken, kapalı oldukları dönemde kullanım yapılmamasına rağmen bu ücretlerin geriye dönük ödemelerini talep eden bankalar var. Bankalar, bu yıl POS cihazı komisyonlarından feragat etmeli. POS cihazlarının komisyon, bakım, kullanım ücretleri gibi kalemlerinden vazgeçmesi veya dişe dokunur bir indirime gitmesi gereken bankaların geriye dönük ücret talep etmesi kabul edilemez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya