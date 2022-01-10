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Son dakika haberleri... TARIMKON Başkanı Yüksel'den, "iklim değişikliğine çiftçilerin adaptasyonu sağlanmalı" çağrısı

Son dakika haberleri... TARIMKON Başkanı Yüksel'den,
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, iklim değişikliğinin çiftçileri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Çiftçilerimizin iklim değişikliğine adaptasyonu sağlanmalı, üretim ve hasat teknikleri, yeni iklime göre gözden geçirilmeli, yeni üretim planı ve...

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, iklim değişikliğinin çiftçileri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Çiftçilerimizin iklim değişikliğine adaptasyonu sağlanmalı, üretim ve hasat teknikleri, yeni iklime göre gözden geçirilmeli, yeni üretim planı ve modeli oluşturulmalı." ifadesini kullandı.

Yüksel, yazılı açıklamasında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim değişikliği nedeniyle tüm sektörlerin etkilendiğini vurguladı.

Tarımın söz konusu değişiklikten etkilenen sektörlerin başında geldiğinin altını çizen Yüksel, çiftçilerin önemli kısmının eski bilgilerle üretim yaptığına işaret etti.

Yüksel, iklim değişikliğinin gıda arzında istikrarı bozduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Akdeniz havzasındaki ülkelerin iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkileneceği gerçeği, bilimsel verilerle de kanıtlanmıştır. Son yıllarda, kuraklığın yanı sıra don, dolu ve sel felaketlerinin etkileri, tarımsal üretimde meydana gelen verim kayıpları hem üreticileri hem de tüketicileri zor durumda bırakmaktadır. İleride bunun sıkıntısı daha fazla görülecektir."

Yapılan araştırmalar, anketler, meteorolojik veriler ve modellemelerde, iklim değişikliği etkileri ile risk değerlendirmelerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Yüksel, "Çiftçilerimizin iklim değişikliğine adaptasyonu sağlanmalı, üretim ve hasat teknikleri, yeni iklime göre gözden geçirilmeli, yeni üretim planı ve modeli oluşturulmalı. Bu üretim planı ve modeli bir an önce bitirilmeli, çiftçilerimiz bu modele göre eğitilmeli ve desteklenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri

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