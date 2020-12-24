Son dakika haberleri | Taraftarlardan "Çocuklar üşümesin" kampanyasına destek
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Son dakika haberleri | Taraftarlardan "Çocuklar üşümesin" kampanyasına destek

24.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:48
Son dakika haberleri | Taraftarlardan

Son dakika haberi... Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneği, Malatya'nın Taştepe Mahallesinde bulunan Suriyeli ailelerin çocuklarına giyecek yardımında bulundu.

Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneği, Malatya'nın Taştepe Mahallesinde bulunan Suriyeli ailelerin çocuklarına giyecek yardımında bulundu.

Sadece tribünde değil günlük hayatta da çeşitli organizasyonlar yapan Derebeyleri Taraftarlar Derneği, 'çocuklar üşümesin' sloganıyla Suriyeli çocuklara mont yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Ender Kaya, Malatyaspor taraftarı olarak 'Çocuklar üşümesin' sloganıyla bir kampanya başlattıklarını kaydederek, "Derebeyleri olarak çocuklarımıza mont ve elbise dağıtımı yaptık. Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere İnönü Üniversitesi Spor Bölümü hocamız Özgür Karataş ve tribün liderimiz Serdar Kaplan, Üniversite Temsilcimiz Yusuf Boran ve Lise Temsilcimiz Yakup Kop ile beraber dağıtım gerçekleştirdik. Sadece tribün taraftarı değiliz. Sosyal sorumluluk projelerimizle de var olduğumuz gösteriyoruz. Umarım bu tür insana dokunan davranışlar örnek olur ve çocuklarımız üşümez" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haberleri | Taraftarlardan 'Çocuklar üşümesin' kampanyasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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