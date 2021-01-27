Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız."
27.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:33
Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Koca: "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız."
Sağlık Bakanı Koca: "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap