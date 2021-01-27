Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız."
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Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız."

27.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:33
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Koca: "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız."

Sağlık Bakanı Koca: "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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