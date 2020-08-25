HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı

Serie A ekiplerinden Roma, İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea'den ayrılan İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez'i bonservissiz olarak 3 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamayla birlikte bu hamle kamuoyuna duyuruldu.

Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı
25.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:18

Serie A takımlarından Roma, transfer çalışmalarına devam ediyor. İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez Ledesma'yı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki forvetin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den bonservissiz olarak transfer edildiği ve kendisiyle 30 Haziran 2023'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.

"ROMA'DA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pedro, "Roma'da olmaktan dolayı mutluyum. Bu yeni macera ve gelecek sezondaki hedeflerimiz için mücadele etmeye heyecan duyuyorum. Ben karşılamaya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmeyi umuyorum" dedi.

Roma Üst Yöneticisi Guido Fienga da Pedro gibi bir oyuncuya sahip olmalarının kendileri için ayrıcalık olduğunu belirtti.

BARCELONA'DA YETİŞTİ

Barcelona altyapısında yetişen ve bu kulüple 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Pedro, son 5 sezondur Chelsea'da forma giyiyordu. Pedro'nun İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya şampiyonluğu, 2012 Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti Güncel
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Dünya
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu...
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti 3. Sayfa
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 3. Sayfa
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu 3. Sayfa
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Hande Erçel Engin Altan Düzyatan
Spor Fuat Çapa Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Sel Kaza Ankara
Şu an buradasınız: Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 20:20:33. #1.15#
title