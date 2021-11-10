Son dakika haberleri! Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın cevizi ile ünlü ilçesi Niksar'da coğrafi işaret sahibi cevizden bu yıl yaklaşık iki bin ton rekolte elde edildi.

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine, ilçede geçen yıl 1600 ton ceviz üretildiğini söyledi.

Niksar için cevizin çok önemli olduğuna işaret eden Özdüzgün, ilçede 800 üreticinin ceviz hasadı yaptığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Niksar'ın altını cevizdir. Ceviz her zaman kazandıran bir ürün. Arazi büyüklüğümüz 110 bin dekar. İlçemizde 1990 yılından itibaren tohumlu ceviz üretiminin dışında aşılı fidan dikimine başlandı. Halen hızlı bir biçimde devam edilmekte. Son iki yılda 175 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduk."

İlçede her geçen gün ceviz fidanı sayısını artırdıklarını, ceviz üretiminin de arttığını belirten Özdüzgün, "2008 yılında 500 ton olan ceviz üretimimiz yaptığımız çalışmalar ile 2 bin tona ulaşmıştır. Meyve veren 140 bin ceviz ağacımız var. İlçe genelinde toplam 350 bin ceviz ağacımız var. Cevizin kilosu ortalama 30 liranın üstünde bir fiyata satılıyor. Ceviz ilçe ekonomisine yılda 100 milyon lira katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Çiftçi Şükrü Selem de "İstanbul'da 40 sene kaldım. Bir hayalim vardı. Onu da 5 senedir gerçekleştiriyorum. Bahçeme 300 ceviz ağacı diktim, 300 ağaçtan yılda 1,5 ila 2 ton arasında ürün alıyorum. Cevizin kilosunu 50 liradan satıyorum." ifadelerini kullandı.