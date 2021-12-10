Son dakika haberleri... New York borsası, ABD'de yüksek gelen enflasyona rağmen yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda yıllık bazda 1982'den bu yana en yüksek artışı göstermesine rağmen haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artarak 35.916,78 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artışla 4.700,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kazançla 15.637,8 puana çıktı.

Endeksler, ABD'de yıllık enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasına rağmen açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı.

Analistler, son enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını azaltma hızını artırma olasılığını güçlendirdiğini, dikkatlerin Fed'in gelecek haftaki toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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