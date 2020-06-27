HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri! Matbah-Van gazetecileri ağırladı

Son dakika haberleri... Van'da Gonca Güray ile Cengiz Gündüz tarafından hizmete sunulan Matbah-ı Van (Van mutfağı) ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Son dakika haberleri! Matbah-Van gazetecileri ağırladı
27.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:53

Van'da Gonca Güray ile Cengiz Gündüz tarafından hizmete sunulan Matbah-ı Van (Van mutfağı) ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Matbah-ı Van'da düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen işletme sahipleri Gonca Güray ve Cengiz Gündüz, amaçlarının Van kahvaltısını en doğal ve en güzel şekilde sunmak olduğunu ifade ettiler. 'Matbah-ı' kelimesinin Osmanlıdan alındığını ifade eden Güray, "Matbah-ı Osmanlılarda 'mutfak' anlamına gelirdi. Dolayısıyla bizde ilimizde 'Matbah-ı Van' yani 'Van mutfağı', Van kahvaltısı olsun istedik. Konseptimize de uygun olduğunu düşünüyorum. İnsanları biraz tarih yolculuğuna çıkardık" dedi.

Matbah-ı Van'da 9 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Güray, "Bizim ilk amacımız insanlara Van kahvaltısını doğru şekilde anlatmak. Öncelikle kullandığımız, sunduğumuz ürünlerin doğallığından, kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermedik. Evimde çocuklarıma ne yediriyorsam, buraya gelen misafirlerimize de onu yediriyoruz. Burada müşteri oturduğu zaman her şey o an taze olarak hazırlanıyor. Tabaklarda önceden bekletmiyoruz. Sıcak ile soğuk ürünler aynı anda geliyor. Pratik bir şekilde müşterimize servis yapıyoruz. İnşallah gelen misafirlerimiz buradan mutlu ayrılırlar" ifadelerini kullandı.

Matbah'ı Van kahvaltı salonunun diğer kahvaltı salonlarında farklı olduğuna dikkat çeken Güray, "İnsanlar burayı doğallığı ve ürünlerimizin orijinalliği ve lezzeti için tercih edecekler. Çünkü burada hazır hiçbir ürün yok. Hepsi tamamen doğal haliyle sunuluyor" diye konuştu.

18 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini anlatan işletme sahiplerinden Cengiz Gündüz ise "Yıllardır Van mutfağı ve diğer mutfak alanlarında hizmet veriyorum. Ancak şunu ifade edeyim ki Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerin Van kahvaltısından yakındıklarını, ürünlerin doğallığını kaybettiğini duydum. Bu anlamda böyle bir işletme açmaya karar verdik. Bu kapsamda mutfakta yapabildiklerimizi olabildiğince doğal yapmaya çalıştık. Yapamadıklarımızı da bizzat yerinden temin etmeye çalıştık. Bütün ürünlerin sağlıklı ve doğal olmasına dikkat ediyoruz. Burada insanlara Van kahvaltısını en iyi ve en doğal şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi. - VAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Ekonomi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Ekonomi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Ekonomi
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Ekonomi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Ekonomi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Kalkavan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Matbah-Van gazetecileri ağırladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 15:36:25. #1.14#
title