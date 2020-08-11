Son dakika haberleri: Malatya'da, 1 mezrada karantina sona erdi
Son dakika haberleri: MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
11.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:58
MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Akçadağ'a bağlı Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrası, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 29 Temmuz günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mezrada karantina, bugün sonlandırdı.
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Kaynak: DHA