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Son dakika haberleri... Kuşadasıspor ve Kızılcabölük evinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri... Kuşadasıspor ve Kızılcabölük evinde

Son dakika haber... TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yenerek moral bulan Kuşadasıspor yarın evinde Bitexen Düzcespor'la kozlarını paylaşacak.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yenerek moral bulan Kuşadasıspor yarın evinde Bitexen Düzcespor'la kozlarını paylaşacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibi ekip seyircisi stadyuma ücretsiz dağıtılacak biletlerle girebilecek.

Ligde 32 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde 6'ncı sırada yer alan siyah-beyazlılar, 45 puanı bulunan zirve takipçisi Düzcespor'u yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Ev sahibi ekipte teknik direktör Bülent Ataman ilk maçına çıkacak. Grupta düşme hattının 2 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan 22 puanlı Kızılcabölükspor ise aynı saatte Semt Sahası'nda 30 puanı bulunan Yomraspor'la karşı karşıya gelecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Kuşadası, Türk, Spor, Haberler

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