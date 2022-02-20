Son dakika haberleri: Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi - Haberler
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Son dakika haberleri: Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri: Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi

Son dakika spor haberine göre Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda oynanan play-off maçında rakibi Manisagücü'nü 3-1 yenen Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda oynanan play-off maçında rakibi Manisagücü'nü 3-1 yenen Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi.

Manisa 1.Amatör Küme play-off maçında Kula Ülksüspor ile Manisagücü, Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda karşılaştı. Yusuf Bulut, Gökhan Özkan, Sertaç Erşahin hakem üçlüsünün yönettiği maçta rakibini 3-1 yenen Kula Ülküspor, adını süper amatör kümeye yazdırdı. Kula Ülksüpor'u hem galibiyet hem de bir üst lige taşıyan golleri Nihat, Erdal ve Samet atarken, Manisagücü'nün tek golünü ise Batu attı. Maçta Kula Ülksüpor'dan Burak gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Salihli'de oynanan maçta rakibini yenerek süper amatör kümeye yükselen Kula Ülksüpor, maç sonrası büyük sevinç yaşadı. - MANİSA

Son dakika haberleri: Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi

Son dakika haberleri: Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi

Son dakika haberleri: Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi

Son dakika haberleri: Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi

Son dakika haberleri: Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi

Son dakika haberleri: Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor

İsmail Doğan, Play Off, Salihli, Manisa, Spor, Haberler

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