Son dakika haberi! KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale etti
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Son dakika haberi! KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunun, Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale ettiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunun, Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale ettiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunun Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale ettiği aktarıldı.

Son dakika haberi! KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale etti
Son dakika haberi! KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale etti
Son dakika haberi! KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale etti
Son dakika haberi! KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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