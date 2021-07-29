Son dakika haberi! KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale etti

Son dakika haber: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunun, Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale ettiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunun, Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale ettiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunun Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı