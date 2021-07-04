Son dakika haberleri | Kayserispor'un yeni transferleri idmanda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kayserispor'un yeni transferleri idmanda

Son dakika haberleri | Kayserispor'un yeni transferleri idmanda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferleri Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferleri Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor, tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takıma yeni katılan 3 futbolcu çalışmalara başladı. Transfer tahtasının kapalı olmasından ötürü henüz resmi imza atamayan Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı takımla birlikte çalışıyor.

Erzurumspor ile yollarını ayıran Emrah Başsan, Alanyaspor'dan ayrılan Onur Bulut ve Boluspor ile sözleşmesini sona erdiren Gökhan Sazdağı sarı kırmızılı takımın idmanına katılarak adaptasyon sürecini geçirmeye çabalıyor.

3 futbolcu, transfer tahtasının açılmasının ardından düzenlenecek imza töreni ile resmen Kayserisporlu olacak. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Kayserispor'un yeni transferleri idmanda
Son dakika haberleri | Kayserispor'un yeni transferleri idmanda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Civan Canova Çağla Altunkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Metin Oktay Aziz Yıldırım Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Kayserispor'un yeni transferleri idmanda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 14:38:46. #1.14#

title