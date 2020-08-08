Son dakika haberleri! Karşıyaka'da Tolungüç devri kapandı Son dakika haberlerine göre TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'le yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'le yollar ayrıldı. Bu sezon Karşıyaka'nın dümenine geçip yeşil-kırmızılılara final oynatan deneyimli teknik adamla devam edilmeyeceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Soner Tolungüç ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 2020-2021 sezonu için sözleşme şartlarının uyuşmaması nedeniyle yeni sezonda birlikte devam etmeme kararı almış bulunmaktayız" denildi. Kaf-Kaf'ın başında 25 resmi müsabakaya çıkan Tolungüç, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Kaynak: DHA