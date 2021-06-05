Son dakika haberleri! İzmirspor bombaları patlattı

Son dakika haberi: BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'la sözleşme imzaladı.

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'la sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'imizin ismini taşıyan tek kulüp olan İzmirspor'u yeniden ayağa kaldırıyoruz. El birliğiyle şanlı tarihe sahip lacivert-beyazlıları profesyonel liglere geri döndürmek tek hedefimiz" ifadelerine yer verildi. Gökhan Emreciksin antrenmanlara başlarken, Engin Baytar'ın pazartesi günü takıma katılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı