Son dakika haberleri! İzmirspor bombaları patlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İzmirspor bombaları patlattı

Son dakika haberleri! İzmirspor bombaları patlattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'la sözleşme imzaladı.

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'la sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'imizin ismini taşıyan tek kulüp olan İzmirspor'u yeniden ayağa kaldırıyoruz. El birliğiyle şanlı tarihe sahip lacivert-beyazlıları profesyonel liglere geri döndürmek tek hedefimiz" ifadelerine yer verildi. Gökhan Emreciksin antrenmanlara başlarken, Engin Baytar'ın pazartesi günü takıma katılacağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Hasan Polatkan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Hazal Kaya Şevval Sam Mehmet Ali Erbil
Spor Nihat Özdemir Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! İzmirspor bombaları patlattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 12:43:10. #1.14#

title