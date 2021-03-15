Son dakika haberleri! İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (3)

Son dakika haberleri: CİNAYET GÜNÜNÜN DETAYLARINI ANLATTIDuruşmasındaki ifadesinde olay gününe dair detayları anlatan Melek İpek, şöyle devam etti: "Olay gününe kadar aramızda boşanma ile ilgili ciddi bir konuşma olmadı.