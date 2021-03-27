Son dakika haberi! - Hindistan'da pazarda korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! - Hindistan'da pazarda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Hindistan'da pazarda korkutan yangın Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı.

- Hindistan'da pazarda korkutan yangın

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine Pune kentinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede civardaki binalara yayılırken, binalar ve evler alev alev yandı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, şu ana kadar yaralı veya ölü olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor. İtfaiyenin, pazara çıkan yolun tıkanıklığı nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Son dakika haberi! - Hindistan'da pazarda korkutan yangın
Son dakika haberi! - Hindistan'da pazarda korkutan yangın
Son dakika haberi! - Hindistan'da pazarda korkutan yangın
Son dakika haberi! - Hindistan'da pazarda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Yunus Emre Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! - Hindistan'da pazarda korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 00:21:36. #1.15#
title