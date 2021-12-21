Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL...
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındı.
AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet