Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL...

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındı.

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AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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