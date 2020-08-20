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Son dakika haberleri: Gölbaşı Belediyespor, Ertuğrul Tuğrul'u transfer etti

Son dakika haberleri: Ankara Amatör Lig takımlarından Gölbaşı Belediyespor, D.S.İ Spor'un kalecisi Ertuğrul Tuğrul'u transfer etti.

Son dakika haberleri: Gölbaşı Belediyespor, Ertuğrul Tuğrul'u transfer etti
20.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:09

Ankara Amatör Lig takımlarından Gölbaşı Belediyespor, D.S.İ Spor'un kalecisi Ertuğrul Tuğrul'u transfer etti.

2020-2021 sezonu Amatör Lig hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Gölbaşı Belediyespor, kaleye takviye yaptı. Geçtiğimiz günlerde 2019-2020 sezonun gol kralı Gökay Öztürk'ü renklerine bağlayan Gölbaşı Belediyespor, taraftarını sevindirecek bir haberi daha duyurdu. Geçen sene D.S.İ Spor'da oynayan 25 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Tuğrul ile sözleşme imzaladı.

Gölbaşı Belediyespor Başkanı Lütfü Yılmaz, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çok yetenekli ve çalışkan bir arkadaşımızı daha kadromuza kattık. Genç kalecimiz Ertuğrul Tuğrul'a başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de kulübümüz adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum. Bu sene kulübümüzü ve armamızı ileriye taşıyacak, A takımıza güç katacak futbolcuları kadromuza katmak için gayret gösteriyoruz. Tüm isimleri ve ihtimalleri değerlendirerek karar alıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı dikkat ve titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gölbaşı Belediyespor Sportif Direktörü Haluk Ballı ise, "2020-2021 sezonuna çok iyi hazırlanıyoruz. Gölbaşı Belediyespor A Takımımızı güçlendirerek hedeflerimize ulaşmak için çabalıyoruz. D.S.İ Spor'dan tecrübeli iki oyuncuyu kadromuza kattık. Camiamıza hayırlı olsun. Bu transferlerimiz devam edecek. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Oluşturacağımız yeni kadroyla takımımızı en iyi hale getirerek başarılı bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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