Ek ders saatlerine ilişkin esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı ihtiyacının doğrudan Bakanlık tarafından görevlendirilmesinin ve Bakanlık çalışanlarının eğitim hizmetlerine katılımının önünün açılmasını sağlayan karar resmi gazetede yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı ihtiyacının doğrudan Bakanlık tarafından görevlendirilmesinin ve Bakanlık çalışanlarının eğitim hizmetlerine katılımının önünün açılmasını sağlayan karar resmi gazetede yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeniden yapılanma sürecinde hizmet alanlarının genişlemesiyle birlikte Bakanlığa bağlı faaliyet yürüten spor tesisleri, gençlik merkezleri ve yurtlarda yürütülen eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde mevcut insan kaynağının dışında ilave eğitim görevlisi ihtiyacında büyük artış yaşandı.

Gençlik ve spor alanının dinamik yapısı ve değişen ihtiyaçlarının yanı sıra gençlerle birlikte talepleri odaklı faaliyetlerini tasarlama anlayışını politikalarının merkezine yerleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasında çağın gerektirdiği yetkinlikte çok sayıda antrenör, usta öğretici ve eğitmene ihtiyaç duyuluyor.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararname ile Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda; üniversite öğretim elemanı, öğretmen, din görevlisi, antrenör, usta öğretici, geleneksel sanatlar ve özel yetenek gerektiren alanlarda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olan eğiticiler ücretli ek ders karşılığında görevlendirilebilecek.

Bu Kararla birlikte Bakanlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı ihtiyacının Bakanlık tarafından görevlendirilmesinin ve Bakanlık çalışanlarının eğitim hizmetlerine katılımının önü açılmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı