Son dakika haberleri... Gençlerbirliği, Mustafa Akbaş'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, tecrübeli defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz Mustafa Akbaş ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor altyapısında yetişen, Kayserispor ve Malatyaspor formaları da giyen Mustafa Akbaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ