Son dakika haberleri... Gençlerbirliği, Mustafa Akbaş'ı transfer etti
28.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:49
Son dakika haberler... Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, tecrübeli defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, tecrübeli defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz Mustafa Akbaş ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor altyapısında yetişen, Kayserispor ve Malatyaspor formaları da giyen Mustafa Akbaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ