Son dakika haberleri... Gaziantep'te 1378 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te 1378 kişiye 'koronavirüs' cezası

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerince dün yapılan denetimde, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1378 kişiye idari para cezası kesildi.

Son dakika haberleri... Gaziantep'te 1378 kişiye 'koronavirüs' cezası
21.09.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:33

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince dün yapılan denetimde, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1378 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı belirlenen 1378 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine uymayan 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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