Son dakika haberleri! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi
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Son dakika haberleri! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi

22.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:52
Son dakika haberleri! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 21 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 21 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.

Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Halil'i, sarı-kırmızılı kulübün yetkilisi karşıladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Halil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da oynuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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