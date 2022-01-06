Son dakika haberleri | Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Son dakika haberleri | Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Galatasaray Kulübü; Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, futbolcu Taylan Antalyalı ve Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü; Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, futbolcu Taylan Antalyalı ve Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.


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