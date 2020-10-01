Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi
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Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi

01.10.2020 14:12 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin, "Yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı" ifadelerini kulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

"YEP'TE ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDAYDI"

Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi

BORSADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDİR?

Borsa İstanbul tarafından 17 Eylül'de yayımlanan duyuruda, yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı bulunacağı ve düzenlemenin 1 Ekim 2020'de devreye alınacağı bildirilmişti. Bugünden itibaren Borsa İstanbul'da devreye alınan düzenleme ile pazarlar yeni kriterlere göre tekrar belirlendi. Bugüne kadar Yıldız Pazar Grup1 ve Yıldız Pazar Grup 2'de yer alan hisseler, Yıldız Pazar altında birleşirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar'da devam edecek.

Düzenleme sonrası en önemli değişiklik ise Ana Pazar Grup 2'deki hisselerin bugünden itibaren Gelişen İşletmeler Pazarı'ndaki şirketlerle birlikte Alt Pazar'da işlem görecek olması.

Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları (1)
UGUR: Ekonomi paketi açıkladı hemen elektiriğe zam
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