Son dakika haberleri | Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo-Ak Bars Kazan'a konuk olacak - Haberler
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Son dakika haberleri | Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo-Ak Bars Kazan'a konuk olacak

AA, Emre Doğan - Spor
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Son dakika haberleri | Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo-Ak Bars Kazan'a konuk olacak

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta erteleme maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta erteleme maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.

Saint-Petersburg kentinde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği D Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Opet, lider durumda bulunuyor. Üç galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Dinamo-Ak Bars Kazan ise 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk hafta maçını Fenerbahçe Opet, 3-2 kazanmıştı.

AA / Emre Doğan - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Haberler

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